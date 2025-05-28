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Над российскими регионами за три часа сбили более 100 украинских беспилотников

Минобороны: над регионами России за три часа уничтожили 112 беспилотников ВСУ
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MOD Russia/Global Look Press

Над регионами России в течение трех часов — с 21:00 мск до полуночи — были перехвачены и уничтожены 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего беспилотников — 59 — уничтожили над Брянской областью. 19 дронов сбили над Белгородской областью, 13 — над Тульской, 10 — над Курской, восемь — над Орловской и три — над Калужской, отметили в ведомстве.

Для перехвата и ликвидации дронов применялись дежурные средства противовоздушной обороны.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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