Путин встретится со спикером Нацсобрания Таджикистана

Президент России Владимир Путин примет спикера Нацсобрания Таджикистана Рустама Эмомали. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан ... Эмомали», — поделился Песков.

Он уточнил, что беседа будет краткой.

До этого Песков говорил, что у президента РФ Владимира Путина пока не запланирована встреча с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в Москве.

В конце марта делегация во главе с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян. Глава СВР провел переговоры с Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Ранее Лавров рассказал, что обсуждали Путин и Фидан на встрече в понедельник.