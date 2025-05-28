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Путин встретится со спикером Нацсобрания Таджикистана

Песков: Путин примет спикера Нацсобрания Таджикистана Рустама Эмомали
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет спикера Нацсобрания Таджикистана Рустама Эмомали. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан ... Эмомали», — поделился Песков.

Он уточнил, что беседа будет краткой.

До этого Песков говорил, что у президента РФ Владимира Путина пока не запланирована встреча с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в Москве.

В конце марта делегация во главе с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян. Глава СВР провел переговоры с Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Ранее Лавров рассказал, что обсуждали Путин и Фидан на встрече в понедельник.

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