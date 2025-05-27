В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с министром безопасности КНДР

Песков: в графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ

У президента РФ Владимира Путина пока не запланирована встреча с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сейчас нет в графике президента», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Известно, что делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с Ли Чхан Дэ накануне прибыла в Москву для участия в 13-й международной встрече по вопросам безопасности.

В конце марта делегация во главе с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян. Глава СВР провел переговоры с Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Комментируя визит Нарышкина в КНДР, политолог Сергей Латышев сказал, что само по себе выстраивание отношений с Северной Кореей — успех для России, поскольку Пхеньян показал всему миру, что никого и ничего не боится, несмотря на беспрецедентное количество западных санкций. Он отметил, что КНДР способна «кое-чем поделиться» с Россией в столь непростое время, когда многие страны не только не помогают, но и вводят санкции под нажимом Запада.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН проект санкций против КНДР.