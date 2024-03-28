Глава СВР Нарышкин посетил Северную Корею

Российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным прибыла в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегация находится в Северной Корее уже третий день. За это время Нарышкин провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

В то же время делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву.

19 марта делегация министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян.

Этот визит состоялся по случаю 75-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. В состав делегации также вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

Ранее Евросоюз включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России.