Глава СРЗП прокомментировал высказывания Трампа в адрес России

Угрозы президента США Дональда Трампа бессмысленны. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Относительно последнего высказывания Трампа могу сказать определенно, что угрожать нам бессмысленно, потому что как бы вы нам ни угрожали, мы не потерпим в качестве соседа нацистский украинский режим, без устранения причин конфликта, мира не будет», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания американского политика его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Ранее в Белом доме назвали «безрассудными» слова Медведева о возможной войне с США.