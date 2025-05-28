Зеленский сообщил о проникновении ВСУ в Курскую область

Зеленский: ВСУ находятся в Курской области и останутся там до перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы находятся в Курской области и будут оставаться там как минимум до объявления перемирия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает «Страна.ua».

«Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь», — сказал Зеленский.

Он добавил, что ВСУ на Курском направлении якобы имеют «хорошие наработки».

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских оккупантов.

После этого украинцы не раз предпринимали попытки вновь прорваться через госграницу РФ в Курскую область, но российские военные пресекали их на корню. В частности, 5 мая ВС РФ не дали противнику попасть в село Теткино.

Наступление началось после артобстрела и ударов FPV-дронов, в нем участвовали до 250 бойцов ВСУ и более 15 единиц техники. Их встретили военные российских войск и подразделения Погранслужбы ФСБ в Глушковском районе. Как сообщил военкор Александр Сладков, в ходе боев противника удалось отбросить.

Ранее военный эксперт объяснил попытки прорыва ВСУ в Курскую область.