«А мы знали, что пойдут»: ВСУ пытаются прорваться в Курскую область

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. В атаке участвуют до 250 бойцов и более 15 единиц техники. Наступление началось после артобстрела и ударов FPV-дронов. Бои идут на окраинах Теткино и у поселка Новый Путь, пишут военные Telegram-каналы. Военкор Александр Сладков сообщил, что ВС РФ знали о готовящейся попытке прорыва, поэтому вели «комплексные работы» на том участке границы.

Украинские военные вновь попытались прорвать границу в районе Курской области. По данным Telegram-канала SHOT, их основная цель — изоляция населенного пункта Теткино.

В наступлении задействовали до 250 военнослужащих ВСУ, более 15 единиц тяжелой бронетехники, а также квадроциклы, на которых передвигаются штурмовые группы.

По данным канала, часть техники и личного состава ВСУ уничтожили еще ночью при попытке приблизиться к линии соприкосновения. Наступление началось вечером после массированной артиллерийской подготовки и ударов FPV-дронов по Теткино. После этого с территории Сумской области, со стороны сел Дорошовка и Бояро-Лежачи, в направлении границы выдвинулись две бронегруппы ВСУ численностью не менее роты каждая. Их встретили бойцы российских войск и подразделения Погранслужбы ФСБ в Глушковском районе, начались бои.

Telegram-канал Mash сообщает, что боевые действия на Теткинском направлении проходят до линии госграницы.

По данным канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», в ходе столкновений уничтожены две инженерные машины разграждения ВСУ, а также две единицы легкой техники: квадроциклы и одна машина разминирования УР-77.

Параллельно украинские подразделения предприняли атаку на поселок Новый Путь в Глушковском районе Курской области, пишет «Операция Z».

Ситуацию осложняет погода — в месте боевых действий идет сильный дождь, это мешает работе БПЛА.

Ряд военкоров сообщили, что ВСУ подорвали мост вблизи населенного пункта Званое.

«Как и во время прошлых атак, ВСУ стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику наших войск», — написал военкор Семен Пегов. По данным Александра Сладкова, противника удалось отбросить.

Сладков написал, что российские военные знали о готовящейся попытке прорыва границы:

«А мы знали, что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы... Плюс ко всему, обратите внимание... мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино. И били «по Сумскому приграничью» это упреждающие удары».

Зачем ВСУ снова атакуют Курщину?

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лента.ру» отметил, что Киев вновь пытается занять приграничные районы Курской области для улучшения переговорных позиций.

«Потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — добавил парламентарий.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Последним населенным пунктом, возвращенным под контроль российских войск, стало село Горналь. Операция по восстановлению контроля над регионом завершилась спустя почти девять месяцев после начала украинского вторжения в августе 2024 года.

В ходе доклада Герасимов отметил, что общие потери ВСУ в регионе составили более 76 тысяч военнослужащих, а также было уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.