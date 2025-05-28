Военный эксперт объяснил попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Военный эксперт Глазунов связал попытки ВСУ прорваться в Россию с сомнениями ЕС

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о попытках ВСУ прорваться в Курскую область.

По словам Глазунова, президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность в ЕС, и поэтому ему нужна хотя бы небольшая победа на территории РФ.

«Там (в Европе. — «Газета.Ru») начинают сомневаться, что поставили на тех. Поэтому Зеленскому очень важно показать, что украинская армия еще может выполнять боевые задачи, может сопротивляться. И ему совершенно необходим прорыв хотя бы где-то», — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ могут попытаться прорваться и в Курской, и в Брянской, Белгородской областях.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европы не хотят замечать попытки ударов Украины по российским социальным объектам.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц 26 мая сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность вооружения, поставляемого Украине.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.