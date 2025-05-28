На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Военный эксперт Глазунов связал попытки ВСУ прорваться в Россию с сомнениями ЕС
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о попытках ВСУ прорваться в Курскую область.

По словам Глазунова, президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность в ЕС, и поэтому ему нужна хотя бы небольшая победа на территории РФ.

«Там (в Европе. — «Газета.Ru») начинают сомневаться, что поставили на тех. Поэтому Зеленскому очень важно показать, что украинская армия еще может выполнять боевые задачи, может сопротивляться. И ему совершенно необходим прорыв хотя бы где-то», — отметил эксперт.

Он добавил, что ВСУ могут попытаться прорваться и в Курской, и в Брянской, Белгородской областях.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и страны Европы не хотят замечать попытки ударов Украины по российским социальным объектам.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц 26 мая сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность вооружения, поставляемого Украине.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами