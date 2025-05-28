Песков рассказал о ходе работы над меморандумом по урегулированию на Украине

Песков: работа над меморандумом по Украине находится на завершающей стадии

Работа над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Работа на завершающей стадии, скоро появится документ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Также Песков ответил на вопрос о меморандуме, который готовит украинская сторона по урегулированию. Он заявил, что Кремль не обладает информацией о ходе работы над этим документом.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта, как только он будет разработан. Дипломат добавила, что Москва надеется на то, что Киев ведет такую же работу и направит свои наработки одновременно с получением российского документа.

Также Захарова раскрыла некоторые детали готовящегося в РФ меморандума. По ее словам, в нем будут обозначены принципы урегулирования конфликта, возможные сроки заключения мирного договора и условия потенциального прекращения огня в случае достижения договоренностей.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о разработке совместного с Украиной меморандума. Глава государства отметил, что он в том числе включит условия прекращения огня.

Ранее Песков заявил, что СМИ срывают мирные переговоры.