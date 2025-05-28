На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о ходе работы над меморандумом по урегулированию на Украине

Песков: работа над меморандумом по Украине находится на завершающей стадии
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Работа над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине находится на завершающей стадии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Работа на завершающей стадии, скоро появится документ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Также Песков ответил на вопрос о меморандуме, который готовит украинская сторона по урегулированию. Он заявил, что Кремль не обладает информацией о ходе работы над этим документом.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта, как только он будет разработан. Дипломат добавила, что Москва надеется на то, что Киев ведет такую же работу и направит свои наработки одновременно с получением российского документа.

Также Захарова раскрыла некоторые детали готовящегося в РФ меморандума. По ее словам, в нем будут обозначены принципы урегулирования конфликта, возможные сроки заключения мирного договора и условия потенциального прекращения огня в случае достижения договоренностей.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о разработке совместного с Украиной меморандума. Глава государства отметил, что он в том числе включит условия прекращения огня.

Ранее Песков заявил, что СМИ срывают мирные переговоры.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами