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В МИД рассказали, когда РФ передаст Украине меморандум по урегулированию

Захарова: РФ передаст Украине меморандум, как только он будет разработан
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия передаст Украине меморандум по урегулированию конфликта, как только он будет разработан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что в готовящемся Москвой меморандуме будут обозначены принципы урегулирования, возможные сроки заключения мирного договора и условия потенциального прекращения огня в случае достижения договоренностей.

19 мая президент России Владимир Путин заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом договорился, что РФ разработает совместный с Украиной меморандум.

24 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия в ближайшие дни направит Украине свои предложения в рамках меморандума по урегулированию. Он рассказал, что работа над документом находится на завершающей стадии. Других подробностей Косачев раскрывать не стал, заявив, что этот процесс требует максимальной осторожности.

Ранее в США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине.

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