Песков: ряд СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговоров по Украине

Несколько СМИ де-факто участвует в кампании по срыву переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что некоторые журналисты преследуют цель «всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций».

До этого британский политолог и журналист Финиан Каннингем заявил, что западные СМИ намеренно искажают правду о роли НАТО в конфликте на Украине.

По его словам, Вашингтон и его партнеры по НАТО говорят о защите суверенитета и демократии Украины со своей стороны. Каннингем считает, что западные медиа потворствуют этому нарративу, повторяя его, при этом игнорируют альтернативные точки зрения.

В заключении политолог добавил, что понять причины российско-украинского конфликта невозможно, доверяя только западным медиа.

Ранее СМИ Италии уличили в искажении правды о конфликте на Украине.