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Сотрудники посольства США примут участие в форуме по безопасности в Москве

Сотрудники посольства США представят страну на форуме по безопасности в Москве
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Антон Денисов/РИА Новости

Сотрудники посольства США представят страну на пленарном заседании XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящем в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во встрече примут участие советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности говорил, что украинские власти не представляют население Крыма и юго-востока Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В свою очередь замглавы офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что Киев не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область регионами Российской Федерации, это «красная линия».

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.

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