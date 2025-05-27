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В офисе Зеленского обозначили «красную линию» Украины на переговорах

Замглавы офиса Зеленского Брусило: Киев не признает потерянные регионы частью РФ
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Depositphotos

Киев не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область регионами Российской Федерации, это «красная линия», заявил в эфире телеканала «Рада» замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Брусило.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — сказал Брусило.

По его словам, на Украине считают, что РФ предоставит свою версию меморандума об урегулировании уже 30 мая.

19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Глава государства отметил, что этот документ включит в себя ряд позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и прекращение огня на определенное время в случае достижения договоренностей.

Ранее в МИД рассказали, когда РФ передаст Украине меморандум по урегулированию.

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Переговоры о мире на Украине
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