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Стало известно о подготовке и отмене «самого страшного» удара по Украине

«Канал визионера»: Москва готовила и отменила самый мощный удар по Украине
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

В ночь на 26 мая по Украине мог быть нанесен самый мощный удар с начала специальной военной операции, но Россия решила отменить его в последний момент. Об этом сообщает Telegram-канал «Канал визионера».

«Готовился сегодня ночью самый страшный воздушный удар по Украине с начала СВО: это был рекордный налет 365 БПЛА типа «Герань» и аналогов (по данным украинской стороны)», — говорится в публикации.

При этом, как сообщает канал, самолеты прекратили выполнение задания, сбросив ограниченное число крылатых ракет. Авторы публикации сделали вывод, что произошедшее стало демонстрацией возможностей российских войск для президента США Дональда Трампа.

Как отмечает «Канал визионера», целью было показать, что Россия настроена на завершение конфликта, хотя способна нанести сильный удар.

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет.

Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию.

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