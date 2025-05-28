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Путин поблагодарил российских пограничников за верную службу стране

Путин в поздравлении пограничникам поблагодарил их за честную и верную службу
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил их за честную и верную службу стране. Видеопоздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу», — подчеркнул он.

Особые слова признательности Путин адресовал ветеранам и всем, кто посвятил свою жизнь защите рубежей Родины.

Глава государства выразил уверенность, что российские пограничники и впредь будут давать отпор любой угрозе, пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды.

В конце февраля Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, заявил, что Россия гордится доблестью пограничных подразделений ведомства, которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований Украины в приграничных районах.

Тогда же стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам специальной военной операции (СВО). По данным «Ведомостей», планируется внести изменения в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции, ветеранами боевых действий считаются те граждане, которые принимали участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее появились подробности столкновения пограничников с ВСУ в Белгородской области.

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