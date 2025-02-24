В России могут приравнять пограничные войска к участникам СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, документом планируется внести изменения в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции, ветеранами боевых действий считаются те граждане, которые принимали участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

12 февраля председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что в России необходимо предусмотреть новую меру поддержки для бойцов СВО — при получении инвалидности II группы они должны иметь возможность списать долги по кредитам на сумму до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

24 января инициативная группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий освобождение добровольцев СВО на Украине от призыва на срочную службу.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.