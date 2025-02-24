Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут приравнять пограничные войска к участникам СВО

Ведомости: правительство одобрило законопроект о статусе военных в приграничье
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, документом планируется внести изменения в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции, ветеранами боевых действий считаются те граждане, которые принимали участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

12 февраля председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что в России необходимо предусмотреть новую меру поддержки для бойцов СВО — при получении инвалидности II группы они должны иметь возможность списать долги по кредитам на сумму до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

24 января инициативная группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий освобождение добровольцев СВО на Украине от призыва на срочную службу.

Ранее в Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами