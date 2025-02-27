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Путин выразил гордость за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ

Путин: РФ гордится доблестью пограничных сил, принявших удар в ходе атаки ВСУ
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Александр Казаков/РИА Новости

Россия гордится доблестью приграничных сил, которые приняли удар в ходе атаки украинской армии на страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах», — сказал глава государства.

23 февраля Путин в ходе награждения Героев России заявил, что РФ гордится участниками специальной военной операции (СВО) и их вкладом в дело защиты страны. По словам российского лидера, воинская служба бойцов спецоперации связана с решением боевых задач, продвижением на самых сложных участках фронта и огромным риском, а также высокой ответственностью за личный состав армии, мирных жителей и боевых товарищей.

Во время этого же выступления российский лидер отметил, что нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родины.

Ранее Путин назвал причины успеха армии России.

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