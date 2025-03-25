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Появились подробности столкновения пограничников с ВСУ в Белгородской области

Вступившие в бой с ВСУ в Белгородской области пограничники получили ранения
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Reuters

Российские пограничники, вступившие в бой со спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, получили ранения. Об этом пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

Как пишет канал, 24 марта произошло столкновение между российскими пограничниками и 10 бойцами сил специальных операций (ССО) Украины в районе Поповки, которые хотели обойти Демидовку.

«В группе все раненые, были тяжелые. Подошедшее на помощь подразделение откопало их, отправило всех на эвакуацию. В этот момент по ним работала артиллерия, дроны и кассеты», — говорится в сообщении.

По данным канала, у подошедшего на помощь подразделения были потери, но они смогли закрепиться.

24 марта сообщалось, что российские военные помешали украинским войскам занять село Демидовка в Белгородской области и отбросили их в Сумскую область Украины.

Telegram-канал «Два майора» пишет, что ВСУ сохраняют серьезные резервы на Белгородском направлении и намерены продолжать атаки на российский регион.

Ранее глава Белгородской области рассказал о ситуации в Краснояружском районе.

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