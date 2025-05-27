Трамп предостерег Путина, что тот «играет с огнем»

Трамп заявил, что без него с Россией бы произошло много плохих вещей

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что российский лидер Владимир Путин играет с огнем.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!» — написал глава США.

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Тем временем 27 мая Минобороны России раскрыло данные об ударах по украинским объектам. Согласно сообщению ведомства, армия РФ в ответ на атаки ВСУ бьет исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным».