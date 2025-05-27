Президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон спровоцировали Россию на начало военных действий. Об этом заявила Либертарианская партия США в соцсети X.

Также американские либертарианцы раскритиковали украинского лидера за призыв ввести новые санкции против России.

«Зеленский требует больше санкций и оружия, утверждая, что это приведет к миру, но каждая эскалация уводит мир все дальше от дипломатии и все глубже в хаос. Правительство США не должно финансировать эту войну, подпитывать ее или получать от нее прибыль... Россию спровоцировали. В этом виноваты и Зеленский, и правительство США. Прекратите войны», — отмечается в заявлении.

Партия назвала действия РФ на Украине «криминальными», но отметила, что они были вызваны расширением НАТО на восток и организованными США «цветными революциями» в странах Восточной Европы.

При этом «фитиль подожгли» отказ Украины от Минских соглашений и ее стремление в НАТО, считают либертарианцы.

26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, а выставляют виноватой. Российский лидер отметил, что после организованного в Киеве госпереворота на Украине начались гонения на жителей Донбасса, а затем и их уничтожение. Вооруженные силы России были вынуждены атаковать противника, добавил Путин.

24 мая бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине. Он отметил, что именно Киев и западные страны спровоцировали начало этого конфликта.

Ранее Лавров заявил, что страны Европы не смогут продолжить конфликт на Украине без США.