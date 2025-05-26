Путин заявил, что Россию вынудили начать СВО

Россию буквально вынудили начать спецоперацию на Украине, а выставляют виноватой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо», — сказал он.

Путин добавил, что после смены власти на Украине начались гонения на жителей Донбасса, а затем и их уничтожение. Президент РФ заявил, что ВС России были вынуждены атаковать противника.

До этого Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения — как днем, так и поздно вечером или ночью.

Путин также заявил, что опыт ведения Россией СВО внимательно изучается политическим руководством и экспертами военно-промышленного комплекса. По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.

Ранее Путин рассказал о потерях среди священников на СВО.