Страны Европы не смогут продолжить конфликт на Украине без США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

«И они (страны Европы. — «Газета.Ru») очень боятся... что Соединенные Штаты «махнут на них рукой» и скажут: «вы эту кашу заварили вместе с [экс-президентом США Джо] Байденом, вы ее и давайте преодолевайте», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что президент США Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в продолжении диалога между Россией и Украиной. По словам министра, это была совместная инициатива с российским лидером Владимиром Путиным.

24 мая бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине. Он отметил, что именно Киев и западные страны спровоцировали начало этого конфликта.

В этот же день профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о том, что Европа теряет авторитет в глазах Соединенных Штатов Америки. По его словам, европейцы, таким образом, «заслуживают только презрения» с американской стороны.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.