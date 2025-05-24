Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение», — написал он.

Риттер подчеркнул, что на Западе часто игнорируют удары ВСУ беспилотниками по российской территории. Он отметил, что именно Киев и западные страны спровоцировали начало этого конфликта.

24 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о том, что Европа теряет авторитет в глазах Соединенных Штатов Америки. По его словам, европейцы, таким образом, «заслуживают только презрения» с американской стороны.

До этого европейские лидеры были ошеломлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых с российским лидером Владимиром Путиным. Союзники США ожидали более жесткой линии. Сам Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошими» и отметил, что достигнут «определенный прогресс».

Ранее МИД Польши Сикорский призвал ЕС быть готовым к утрате интереса США к Европе.