Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал власти страны прекратить военную поддержку Украины на фоне экономических проблем внутри государства. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине», — написал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение союзников Украины разрешить наносить удары вглубь России, о котором заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, призвано предотвратить наступление мира на территории республики.

По мнению политика, соответствующее заявление канцлера Мерца говорит о желании выставить Германию первой военной державой Евросоюза.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Франция и Европа не воюют с Россией и ее гражданами. При этом он отметил, что европейские страны не допустят силового изменения границ в Европе.

Ранее Мерц оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине.