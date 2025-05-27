Решение союзников Украины разрешить наносить удары вглубь России, о котором заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, призвано предотвратить наступление мира на территории республики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Заявление ФРГ опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира. Реальность такова, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а ЕС с его вассалами типа Макрона и Мерца занимает провоенную позицию», — заявил Филиппо.

По мнению политика, соответствующее заявление канцлера Мерца говорит о желании выставить Германию первой военной державой Евросоюза.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

На следующий день Мерц подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее на Западе сделали неутешительное заявление о дальнобойных ракетах у ВСУ.