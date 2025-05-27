Мерц оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Канцлер Мерц не увидел перспектив к урегулированию конфликта на Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не ждет завершения конфликта на Украине в ближайшее время. Его слова приводит Die Zeit.

Политик указал, что конфликты обычно заканчиваются экономическим или военным истощением одной из сторон, но в данном случае ситуация далека от этого.

Он в очередной раз обвинил Россию в нежелании вести переговоры, в связи с чем заявил о необходимости «увеличить усилия, чтобы Украина могла защищаться». Канцлер также объявил о намерении усилить давление на Россию.

«Мы находимся под угрозой, и мы будем защищаться», – заявил Мерц.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

На следующий день Мерц подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее Мерца призвали дать Taurus ВСУ после слов о снятии ограничений на удары по России.