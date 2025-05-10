Глава МИД Франции заявил о прогрессе в вопросе отправки войск на Украину

Участники так называемой «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, чьи слова приводит «РБК-Украина».

В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ. Политик напомнил, что несколько недель назад прошла «историческая встреча» высокопоставленных военных «коалиции желающих».

«Мы достигаем прогресса в разработке договоренностей по безопасности на море, в воздухе, на земле, которые будут гарантировать сдерживание любой агрессии против Украины», — сказал Барро.

10 мая в столицу Украины прибыли лидеры сразу четырех западных стран. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере Германии Фридрихе Мерце, а также премьер-министрах Великобритании и Польши Кире Стармере и Дональде Туске.

Макрон на своей странице в социальной сети X сообщил, что они с иностранными коллегами приехали в Киев, чтобы «обсудить мир, суверенитет и будущее республики». По его словам, первым шагом к завершению конфликта должно стать безоговорочное прекращение огня. И, если власти РФ не согласятся с этим требованием, европейские страны совместно с США усилят на них давление.

Ранее еврокомиссар по обороне утверждает, что Россия «не добьется больших побед».