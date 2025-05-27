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В Турции начали разработку нового основного закона

АР: группа юристов начала разработку новой конституции Турции
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Depo/Global Look Press

Группа из десяти назначенных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом юристов начала разработку новой конституции Турции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что изменение основного закона может повлечь за собой существенное расширение полномочий главы государства и позволить ему остаться у власти после 2028 года, то есть по истечении его нынешнего мандата. Сам Эрдоган неоднократно заявлял, что принятая после военного переворота в 1980 году конституция устарела и сохраняет элементы военного влияния.

«В течение 23 лет мы неоднократно демонстрировали искреннее намерение увенчать нашу демократию новой гражданской либертарианской конституцией», — заявил турецкий лидер.

До этого сообщалось, что правящая турецкая »Партия справедливости и развития» рассчитывает на переизбрание Эрдогана. Ожидается, что досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027. Согласно действующей конституции Турции, Эрдоган может выставить свою кандидатуру только на досрочных выборах.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган схватил Макрона за палец.

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