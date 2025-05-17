Эрдоган на встрече в Албании схватил Макрона за палец

Haberler: Эрдоган схватил Макрона за палец, не дав ему похлопать себя по плечу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Албании схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец, спровоцировав бурные обсуждения в социальных сетях. Об этом пишет Haberler.

Из статьи следует, что главы двух государств встретились на полях мероприятия, организованного Европейским политическим обществом. Макрон подошел поприветствовать Эрдогана, попытавшись похлопать его по плечу. Однако турецкий лидер не позволил французскому коллеге дотронуться до себя, перехватив его палец.

При этом президент Франции пытался освободить свою руку, но у него ничего не вышло. В результате Эрдоган не отпускал палец Макрона в течение некоторого времени, после чего сказал ему что-то через переводчика.

Впоследствии видео, на котором запечатлено странное приветствие между турецким и французским лидерами, распространилось в социальных сетях. Как утверждают некоторые из пользователей, Эрдоган перехватил палец Макрона, чтобы не дать ему похлопать себя по плечу и утвердить дипломатическое превосходство.

Ранее журналисты узнали, что Макрон пытался убедить Эрдогана в необходимости добиться от РФ согласия на перемирие с Украиной.