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США могут отменить статус «Талибана» как террористической организации

Рубио: США пересматривают статус «Талибана» как террористической организации
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Felipe Dana/AP Photo

Статус движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) как террористического пересматривается в Соединенных Штатах. Об этом комитету палаты представителей по иностранным делам США заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

«Я полагаю, что сейчас эта классификация вновь пересматривается», — ответил он на вопрос члена палаты представителей США от штата Теннесси Тима Берчетта о том, будут ли США классифицировать движение «Талибан» как «иностранную террористическую организацию».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее в МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

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