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Песков: Путин дал понять, что никто не может просто так «хулиганить беспилотниками» в РФ

Песков: Путин дал понять, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Российский президент Владимир Путин четко дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в России нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Песков, говоря об атаках украинских БПЛА на российские регионы.

22 мая Путин провел телефонный разговор с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который пострадал при ударе украинского дрона.

В ходе беседы с ним президент заявил, что Россия будет обязательно отвечать на украинские атаки.

27 мая в российском Минобороны заявили, что армия РФ наносит удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на массированные атаки украинских беспилотников.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа о введении санкций против РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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