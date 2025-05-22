Путин заявил, что РФ ответит на атаки ВСУ

Россия будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, пострадавшим при ударе украинского дрона, передает ТАСС.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — сказал глава государства.

22 мая Волобуев получил травму в результате удара беспилотника ВСУ по его автомобилю. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, чиновник успел покинуть машину, но получил повреждения бедра и руки. Сейчас он находится в больнице.

В этот же день Путин созвонился с руководителем Беловского района. Президент России справился о состоянии его здоровья и пожелал чиновнику скорейшего выздоровления. В ходе разговора Волобуев попросил главу государства отогнать украинские войска от границы.

Ранее Путин обвинил ВСУ в использовании террористических методов.