Песков: американцы и европейцы не хотят замечать удары ВСУ по соцобъектам РФ

США и страны Европы не хотят замечать попытки ударов Украины по российским социальным объектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее», — сказал Песков.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц накануне сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность вооружения, поставляемого Украине. По его словам, теперь Киев может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что ВС РФ осуществили одну из самых массированных атак на территорию страны.

После этого в российском Минобороны заявили, что армия РФ наносит удары по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на массированные атаки украинских беспилотников.

Ранее в Кремле назвали путаницей заявления о снятии ограничений на дальность ударов Украины.