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В Кремле назвали путаницей заявления о снятии ограничений на дальность ударов Киева

Песков: ситуация с разрешением Украине бить вглубь РФ является изрядной путаницей
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал изрядной путаницей ситуацию, связанную с заявлением европейских политиков о снятии ограничений на удары Украины вглубь РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вчера [канцлер Германии Фридрих] Мерц заявил, что решение принято. <...> Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что, если решение об ударах все-таки принято, то оно является серьезной эскалацией. По словам пресс-секретаря, подобные меры противоречат попыткам мирного урегулирования конфликта.

26 мая Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Киев может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить удары вглубь территории России. По словам Лаврова, об этом свидетельствуют заявления Мерца.

Ранее немецкий политик объяснил, почему власти ФРГ засекретили поставки Taurus Киеву.

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