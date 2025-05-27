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Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала о сбывшейся мечте, связанной с Путиным

Трэвел-блогер Семенова в 93 года исполнила свою мечту о встрече с Путиным
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Александр Казаков/РИА Новости

Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала, что платформа «Россия — страна возможностей» помогла ей исполнить свою мечту — встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Бабушка Женя из Свердловской области — амбассадор проекта «ТопБЛОГ». В свои 93 года она стала самой опытной трэвел-блогершей в стране и финалисткой первого сезона проекта.

«Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе «Россия — страна возможностей» исполнилась моя заветная мечта увидеть вас и сказать вам слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за всё, что вы делаете для нас, для нашей страны, для мира», — сказала Семенова в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

27 мая Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное». На заседании наблюдательного совета генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин спросил у Путина разрешения на запуск второго сезона.

До этого стало известно, что россияне считают, что конкурс «Это у нас семейное» сближает поколения. По данным ВЦИОМ, 83% жителей России поддерживают проведение конкурса.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

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