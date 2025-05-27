Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» продлится до 27 июля

Президент России Владимир Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное», сообщает РИА Новости.

На заседании наблюдательного совета генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин спросил у Путина разрешения на запуск второго сезона.

Регистрация на участие в конкурсе продлится до 27 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что россияне считают, что конкурс «Это у нас семейное» сближает поколения. По данным ВЦИОМ, 83% жителей России поддерживают проведение конкурса.

Напомним, в заявочной кампании первого сезона конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из 89 регионов России. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ.