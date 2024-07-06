Россияне назвали конкурс «Это у нас семейное» сближающим поколения

Большинство россиян (83%) поддерживают проведение конкурса «Это у нас семейное», а 77% считают, что он сближает поколения, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как отметил ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, конкурс подарил традицию семейных дискуссий и советов.

«Это высокая оценка нашей работы, которая показывает, что мы двигаемся в верном и востребованном направлении», — сказал он.

По словам Комиссарова, конкурс стал общенародным.

«600 тысяч человек со всех уголков России приняли в нем участие и прошли вместе с нами этот путь. Каждый второй (56%) опрошенный, имеющий представление о конкурсе «Это у нас семейное», сообщил, что победителей определяют объективно и честно», — добавил он.

Большинство опрошенных (80%) считают, что конкурс продвигает традиционные семейные ценности.

Напомним, в заявочной кампании конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из 89 регионов России. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ.