Полковник Макгрегор: заключение мира с Россией приведет к смене власти на Украине

Власти Украины не стремятся заключать мир с Россией, поскольку это приведет к смене власти в республике. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала George Galloway.

По его словам, самое худшее, что может произойти для Киева, – это завершение боевых действий, поскольку руководство страны потеряет власть.

Макгрегор также подчеркнул, что Европа тоже не будет рада соглашению, поскольку это подорвет позиции глобалистов. Он считает, что в случае мира на Украине ряд чиновников Евросоюза лишатся власти.

Лучшее, что смогли придумать в Киеве и Брюсселе для выживания это прекращение огня, чтобы продлить боевые действия, указал военный.

19 мая президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Трамп уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила о понимании Трампом важного факта об Украине.