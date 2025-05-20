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В США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина

Рубио: США ждут условий России по перемирию, чтобы лучше понять Путина
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Julien de Rosa/Pool/AP

Соединенные Штаты ожидают, что Россия предоставит свои условия по прекращению огня на Украине, чтобы лучше понять намерения президента Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время слушаний в сенате, трансляцию которых вел Fox News.

По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. В то же время он заметил, что глава государства получил совсем не то, чего ожидал в начале конфликта.

Госсекретарь также напомнил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились провести масштабный обмен пленными. Он назвал это хорошим результатом, однако заметил, что продвижения к миру между Москвой и Киевом пока нет.

«Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Я буду гораздо лучше понимать расчеты г-на Путина, когда увижу, как выглядят эти условия», — заявил Рубио.

19 мая президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к следующему раунду переговоров с Россией.

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