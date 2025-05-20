В США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина

Соединенные Штаты ожидают, что Россия предоставит свои условия по прекращению огня на Украине, чтобы лучше понять намерения президента Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время слушаний в сенате, трансляцию которых вел Fox News.

По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. В то же время он заметил, что глава государства получил совсем не то, чего ожидал в начале конфликта.

Госсекретарь также напомнил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились провести масштабный обмен пленными. Он назвал это хорошим результатом, однако заметил, что продвижения к миру между Москвой и Киевом пока нет.

«Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Я буду гораздо лучше понимать расчеты г-на Путина, когда увижу, как выглядят эти условия», — заявил Рубио.

19 мая президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к следующему раунду переговоров с Россией.