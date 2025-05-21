Песков анонсировал подготовку списка условий для прекращения огня на Украине

Россия подготовит перечень условий для возможного прекращения огня и передаст его Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, отдельно будет [подготовлен] перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет выглядеть план возможного прекращения огня, о котором Россия и Украина говорили на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Другие подробности Песков озвучивать не стал.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что РФ на переговорах в Стамбуле выдвинула Украине ряд требований для прекращения огня. Их, по словам украинского политика, зачитал с листка глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Подоляк сообщил, что «Россия требует отдать территории четырех регионов: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей». Кроме того, он утверждает, что Москва хочет, чтобы Украина отказалась от участия в любых военных союзах, от своей оружейной промышленности и поставок оружия с Запада.

Подоляк отметил, что РФ выдвинула множество требований, которые «невозможно выполнить».

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