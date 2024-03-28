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Россия заблокировала в Совбезе ООН проект санкций против КНДР

Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию США о санкционном комитете по КНДР

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Global Look Press

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США, которая продлевала работу экспертов санкционного комитета международной организации по КНДР еще на год. Об этом сообщает РИА Новости.

При это представитель Китая при голосовании воздержался, а все остальные члены Совбеза всемирной организации одобрили предлагаемую инициативу.

В тексте проекта документа говорилось, что Совбез ООН «постановляет продлить мандат группы экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи» до 30 апреля 2025 года.

Группа экспертов была создана в 2009 году, и в нее входят восемь специалистов. В комитете участвуют по представителю из пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН, а также из Японии, Южной Кореи и Сингапура.

Главная задача группы — оказывать информационную поддержку комитету по санкциям против КНДР. При этом эксперты играют скорее консультативную роль.

28 марта директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ вопрос углубления сотрудничества между странами.

При этом российская делегация со главе с Нарышкиным встретилась с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Ранее Южная Корея ввела санкции против российской компании из-за КНДР.

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