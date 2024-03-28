Россия заблокировала в Совбезе ООН проект санкций против КНДР

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США, которая продлевала работу экспертов санкционного комитета международной организации по КНДР еще на год. Об этом сообщает РИА Новости.
При это представитель Китая при голосовании воздержался, а все остальные члены Совбеза всемирной организации одобрили предлагаемую инициативу.
В тексте проекта документа говорилось, что Совбез ООН «постановляет продлить мандат группы экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи» до 30 апреля 2025 года.
Группа экспертов была создана в 2009 году, и в нее входят восемь специалистов. В комитете участвуют по представителю из пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН, а также из Японии, Южной Кореи и Сингапура.
Главная задача группы — оказывать информационную поддержку комитету по санкциям против КНДР. При этом эксперты играют скорее консультативную роль.
28 марта директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ вопрос углубления сотрудничества между странами.
При этом российская делегация со главе с Нарышкиным встретилась с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.
Ранее Южная Корея ввела санкции против российской компании из-за КНДР.