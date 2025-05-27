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Песков уличил Европу в попытке усилить давление на Россию

Песков: европейцы никак не способствуют мирным усилиям
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейские власти планируют продолжить усиление давления на Россию и своими действиями не способствуют мирным усилиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию», — заявил он.

До этого турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу заявил, что Евросоюз оказывает давление на Украину в целях сорвать второй раунд переговоров по урегулированию конфликта.

26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что страны Запада сняли ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия и теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее Макрон призвал пригрозить Путину «максимальными санкциями».

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