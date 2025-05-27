Аналитик Латифоглу: Европа пытается сорвать второй раунд переговоров по Украине

Евросоюз оказывает давление на Украину в целях сорвать второй раунд переговоров по урегулированию конфликта. Об этом РИА Новости заявил турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.

«(Запад – прим. ред.) всё ещё давит на Украину, чтобы сорвать мирный процесс», — подчеркнул он.

Страны Запада сняли ограничение на применение Украиной дальнобойного оружия. Теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. В Госдуме пообещали применять «другое оружие», чтобы не допустить обстрелов российских городов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое западные союзники поставляют Украине. Все прежние запреты сняты.

Ранее сообщалось, что Европа хочет ввести войска на Украину, чтобы потом участвовать в переговорах.