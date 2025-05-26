«Опасное решение»: в Европе сняли ограничение на поставки ВСУ дальнобойных ракет

Песков: отмена Европой ограничений на удары по РФ идет вразрез с урегулированием

Страны Запада сняли ограничение на применение Украиной дальнобойного оружия. Теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. В Госдуме пообещали применять «другое оружие», чтобы не допустить обстрелов российских городов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое западные союзники поставляют Украине. Все прежние запреты сняты.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — подчеркнул он во время дискуссии на форуме WDR.

По словам Мерца, это означает, что Вооруженные силы Украины могут атаковать военные объекты на территории России. До недавнего времени Украина так делать не могла или «делала за очень редкими исключениями».

«Сейчас она это может», — подчеркнул немецкий политик, особо отметив, что целями могут выступать только военные объекты.

«Это опасно»

Кремль назвал решение ряда стран Европы снять для Киева ограничения на дальность удара ракетами по российской территории потенциально опасным и идущим вразрез с подготовкой к мирным переговорам.

«Если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым.

«То есть [это] достаточно опасное решение», — резюмировал представитель главы государства.

«Привез ракету — получил шахту»

Снятие западными странами ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине выгодно немецкому бизнесу, заявил «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев. Он также назвал прежние ограничения на поставки «весьма условными».

«Вспомните, как немецкие офицеры Люфтваффе обсуждали, что давно уже пора поставлять Украине дальнобойные Taurus, только нужно придумать, как сделать, чтобы в их запусках не обвинили потом Германию. Теперь к власти пришел еще более воинственный канцлер Мерц, которому, очевидно, и вовсе не важна репутация, ни собственная, ни его страны. Он открыто лоббирует интересы крупного бизнеса, которому снабжать ВСУ оружием попросту выгодно», — отметил депутат.

По его мнению, Берлин ориентируется на опыт Вашингтона, получившего права на разработку украинских недр.

«Неплохая получается сделка: привез ракету — получил шахту по добыче редкоземельного металла. Так скоро и до баллистических ракет дойдет, и до ядерного оружия – и вот этого мы точно не можем допустить, нужно добивать Украину прежде, чем это произойдет. Кроме всего прочего, у нас есть возможность разрешить своим вооруженным силам бить по производителям этого оружия, объявив их легитимной целью. Об этом нужно помнить Мерцу», — заключил Журавлев.

«Будем применять другое»

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пригрозил, что Россия применит «другое» оружие в случае поставок Украине дальнобойных ракет. Если ограничения действительно сняты, России нужно максимально обеспечить безопасность своей территории, отметил он.

«Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал парламентарий.

Он заверил, что такое оружие у России, конечно, есть.

«Мрачно и печально»

Сенатор Григорий Карасин назвал снятие ограничений печальной новостью в контексте подготовки к переговорам.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально», — отметил он.

Карасин добавил, что Запад уже давно намеревался снять ограничения на дальность оружия для ВСУ, но его «останавливал риск эскалации конфликта» с РФ.

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT тоже выразил мнение, что страны Запада, разрешив поставки дальнобойного оружия, фактически отказались от курса на политическое урегулирование.

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«Пока с трибун звучат заявления о необходимости переговоров, конкретные действия указывают на прямо противоположное: создаются условия для расширения боевых действий, в том числе за пределами нынешней линии фронта. Россия с самого начала заявляла, что удары западным оружием по ее территории будут расценены как участие этих стран в конфликте», — напомнил он.

По словам Караханова, «красные линии» перестают быть ограничениями и стираются Западом сознательно.