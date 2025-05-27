Заседание Совета Безопасности ООН по Украине по запросу российской стороны пройдет в пятницу, 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве Греции при всемирной организации, которое выполняет роль председателя органа в мае.

«Подтверждаем. Пройдет в пятницу утром [по Нью-Йорку]», — уточнили в дипмиссии.

Утром 27 мая первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за действий стран Европы, мешающих урегулированию конфликта на Украине.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и Германия разрешили Киеву использовать дальнобойное западное вооружение для ударов по российской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. Представитель Кремля отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Ранее в Совфеде раскрыли, кто пытается «вбить клин» в отношения России и США.