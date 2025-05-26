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В Кремле отреагировали на снятие ограничений по поставкам дальнобойного оружия Украине

Песков назвал опасным намерение ЕС снять ограничения по поставкам оружия Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие западными странами ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине может привести к опасным последствиям. Об этом он сообщил в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

«Достаточно опасные решения, опять же, если они были», — подчеркнул представитель Кремля.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отреагировал на это. По его словам, снятие Западом ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву вооружения свидетельствует о том, что российская армия успешно выполняет задачи специальной военной операции, а Украина реально терпит поражение.

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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