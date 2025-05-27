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В Совфеде раскрыли, кто пытается «вбить клин» в отношения России и США

Сенатор Климов: Евросоюз всячески противостоит налаживаю отношений России и США
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Европейский союз всеми силами противостоит налаживанию отношений России и Соединенных Штатов. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Политик указал, что на сегодняшний день не ясно, как Вашингтон будет участвовать в санкционной политике против Москвы, поскольку президент Дональд Трамп колеблется. В связи с этим Евросоюз пытается перетянуть США на свою сторону, сказал Климов.

«И отсюда Европейский союз яростно, нагло, провокационно использует все возможности для того, чтобы вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном. Мы ведем свою политику, весьма предсказуемую. Трамп колеблется», — заявил сенатор.

По его словам, американский лидер ведет себя не столь жестко, как это делали его предшественники. Он также заметил, что в ЕС наметился раскол, и не все страны объединения поддерживают проводимую политику.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. По данным издания, речь идет не о банковских рестрикциях, а о других точечных ограничениях.

Ранее Мерц оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине.

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