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РФ «зеркально» ответила Европе, мешающей урегулированию на Украине

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН из-за действий Европы по Украине
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Постпредство России при ООН

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за действий стран Европы, мешающих урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал Полянский.

Предположительно, заседание состоится в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) 30 мая.

В свою очередь, европейские союзники Киева запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) 29 мая. Полянский подчеркнул, что запрос РФ стал «зеркальным» ответом на действия Европы.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать дальнобойное западное вооружение для ударов по территории РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. Представитель Кремля отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Ранее в Госдуме раскрыли, как РФ защитит города в случае поставок дальнобойных ракет Киеву.

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