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В Госдуме ответили на просьбу удалить Мединского из переговорной группы

Картаполов прокомментировал просьбу сменить Мединского на переговорах
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов прокомментировал просьбу сменить Владимира Мединского на переговорах, назвав этот запрос проявлением слабости украинской стороны. Об этом Картаполов заявил в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк».

«Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского. Он им аргумент, а им крыть нечем, ответить нечем», — заявил Картаполов.

Парламентарий добавил, что из Киева не могут прислать человека на переговоры, который бы соответствовал уровню компетенции Владимира Мединского.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил лично президент РФ Владимир Путин.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее Лавров обвинил Запад в подстрекательстве Украины к эскалации.

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