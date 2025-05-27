В Госдуме ответили на просьбу удалить Мединского из переговорной группы

Депутат Государственной думы Андрей Картаполов прокомментировал просьбу сменить Владимира Мединского на переговорах, назвав этот запрос проявлением слабости украинской стороны. Об этом Картаполов заявил в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк».

«Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского. Он им аргумент, а им крыть нечем, ответить нечем», — заявил Картаполов.

Парламентарий добавил, что из Киева не могут прислать человека на переговоры, который бы соответствовал уровню компетенции Владимира Мединского.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил лично президент РФ Владимир Путин.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее Лавров обвинил Запад в подстрекательстве Украины к эскалации.