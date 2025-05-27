В России обвинили Запад в подстрекательстве Украины к эскалации

Запад всячески подстрекает Украину к эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, Москва заинтересована в том, чтобы все соглашения, которые достигались за последние три года на эту тему урегулирования украинского конфликта выполнялись.

«К сожалению, этого не скажешь о наших украинских соседях, которым их западные покровители не то чтобы позволяли все, что они захотят, а всячески подстрекали», — отметил Лавров.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

25 мая в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Ранее в России обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине.